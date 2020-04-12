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Ankara Valiliği: Toplu taşıma ve özel araçlarda maske kullanılması zorunlu olacak

Ankara Valiliği'nce, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından toplu taşıma araçlarında ve birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımının zorunlu olmasına karar verildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşerek birtakım kararları alındığı bildirildi. Buna göre, koronavirüs riskinin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasına, Mamak Zirvekent ile Sincan Temelli Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşların ihtiyaç maddelerinin karşılanması, bu konutların hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin belediyelerce yerine getirilmesine karar verildi.

MASKE ZORUNLULUĞU

Ayrıca, yasağın ardından toplu taşıma araçlarında maske kullanımı da zorunlu hale getirildii. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla pazartesi günü saat 00.01'den itibaren ilimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere; maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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