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Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı! 5 günlük Ankara hava durumu

Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliğince, bugünden itibaren yarın akşama kadar fırtına uyarısı yapılarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz" denildi.

5 günlük Ankara hava durumu

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