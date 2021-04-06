Ankara Valiliği'nden Gergerlioğlu açıklaması: Kötü muamele yapıldığı iddiası açık iftiradır
Ankara Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" denildi. Gözaltı süreci saati saatine anlatıldı.
Ankara Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:
"Emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik iftiradır"
"Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan eski milletvekili Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan saat 19.50'de ikametinden alınmıştır.
Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55’te cezaevine teslim edilmiştir. Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır."