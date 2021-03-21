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POLİTİKA

HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı.
HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından ilk olarak HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatmıştı. Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclis'teki grup odasına geçmişti.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Meclis'ten ayrılmayan ve 4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu gözaltına alındı.

DHA
Milletvekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
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Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
Geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

'PKK'yı bir terör örgütü olarak niteliyor musunuz?' sorusu üzerine Gergerlioğlu, 'İki insan kavga ediyor. Bu kavga eden insanların mutlaka bir kavga nedeni vardır. Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor.' ifadeleriyle karşılık veriyor.

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de çıktığı bir canlı yayında ağlamamak için kendisini zor tuttu.

HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
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HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
HDP'liler ve eski HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı. TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmasının ardından, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.


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