Ankara'da bir kişinin öldüğü beş kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı

Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak'taki bir binada 25 Kasım 2023'te Recep Can Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Can Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokgöz kurtarılamamıştı.