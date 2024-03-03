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Kütahya'da kayıp çocuk alarmı: Yüzlerce kişi 7 yaşındaki Mehmet'i arıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Furkan Derin için arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği, çalışmalarda 176 personelin görev aldığı bildirildi.

07:39 - 3/03/2024 Pazar
IHA
Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarında 176 personel görev alıyor
Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarında 176 personel görev alıyor

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, 29 Şubat Perşembe günü, Azerbaycan Parkı'nda saat 15.00 sıralarında Emine Derin'in çocuğunun yanında olmadığını fark ederek ihbarda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda 176 personelin görev aldığı belirtildi.


Açıklamada, “63 Jandarma personeli (JAK 5 personel, JASAT 2 personel, 1 Asayiş komando timi (12 personel), iz takip köpeği 1 personel, Jandarma asayiş 40 personel, jandarma trafik 3 personel), 112 Acil Sağlık ekibinden 3, GLİ'den 30, AFAD'dan 10, İtfaiyeden 10, Belediyeden 30, AKUT'tan 15, Kızılay'dan 5, İHH'dan 7, Tunçbilek Orman Şefliğinden 3 personel olmak üzere toplamda 176 personel arama bulma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.




#Kütahya
#Tavşanlı
#Tunçbilek
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