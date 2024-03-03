Kütahya'da kayıp çocuk alarmı: Yüzlerce kişi 7 yaşındaki Mehmet'i arıyor

Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerinden kaçarken polise ateş açan diğer şüpheli ise bacağından vurularak ekipler tarafından yakalandı.