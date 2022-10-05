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ANKARA

Ankara’da eşini canice katletti: Evinden yedi av tüfeği çıktı

Ankara’da cani eş, kendisinden 37 yaş küçük olan eşini silahla 7 yerinden vurarak öldürdü. Şahsın evinde 7 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Ankara’da eşini canice katletti: Evinden yedi av tüfeği çıktı
Ankara'da yaşlı adam karısını öldürdü.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü.

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.

Dilek Ç'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince çiftin evinde arama yapıldı. Muzaffer Ç'ye ait olduğu belirlenen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve 4 tabancaya el konuldu.

Uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra dönüş yaparak bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenen şüphelinin, yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
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Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi.
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Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü
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Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Ağladığı için boğarak öldürmüş
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Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, aydınlatma direğinin yanında önceki gün Iraklı Rayyan Hassım'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili küçük çocuğun annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo, gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
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BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu birlikte dilencilik yapmak için kaçırdığı, bir süredir birlikte yaşadığı taksici Taner P. ileaynı evdeyken yan odada ağlaması üzerine boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Muna Elias Hıdır Hayo, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf etti.
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Muna Elias Hıdır Hayo, dilencilik yaptığını, yanında çocuk olunca daha çok para verildiğini, bu nedenle Rayyan'ı zaman zaman ailesinden kaçırarak birlikte dilencilik yaptığını söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, bir süredir birlikte yaşadığı Taner P’nin evine gittiklerini, o gece çocuğun hiç susmadan ağladığını belirtti.
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Çocuğu susturmak için salona gittiğini, susturamayınca elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, çocuğun ölmesi üzerine de kaçtığını belirtti.
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TAKSİCİ GÖZLATINA ALINDI

Kadının ifadesinin ardından o gece birlikte oldukları taksici Taner P. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade veren Taner P., kadınla bir süredir birlikte olduklarını; ancak çocuğun ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Olay gecesi kadının evi terk etmesi üzerine çocuğu sokağa bıraktığını; ancak ölmüş olduğunu bilmediğini iddia etti. Taner P. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Öte yandan Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük Rayyan'ı kaçırıp kucağında götürürken ve boğarak öldürdükten sonra da evden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Ağladığı için boğarak öldürmüş
Ankara'da kaldırımda cesedi bulunan Iraklı Rayyan Hassım'ın (3) ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının, Rayyan Hassım'ı, dilencilik yapmak için kaçırdığı, birlikte yaşadığı taksici Taner P. ile ilişkiye oturduğu evde ağlaması nedeniyle de boğarak öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili taksici Taner P. de gözaltına alındı.

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli kardeşi kasketi ve kıyafetleri ele verdi
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Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu.
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Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
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Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İ.K. ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle İ.K., önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İ.K.'nin evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.
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YENİ DELİLLER TOPLANDI

Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İ.K.n'in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi.
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Olay günü havanın olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen İ.K.'nin, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce \"Böyle bir kıyafetim yok\" diyen İ.K., sonra \"Pislenmişti, yaktım\" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan İ.K.'nin, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı.

İ.K., kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi. İ.K., elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli kardeşi kasketi ve kıyafetleri ele verdi
Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan 70 yaşındaki Mustafa Keleş cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan 63 yaşındaki kardeşi İ.K. tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İ.K.'nin odun kesmeden döndüğünü ancak başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.


Cesedi derede bulundu

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