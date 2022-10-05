Ankara’da eşini canice katletti: Evinden yedi av tüfeği çıktı

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü.

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.

Dilek Ç'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince çiftin evinde arama yapıldı. Muzaffer Ç'ye ait olduğu belirlenen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve 4 tabancaya el konuldu.

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Uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra dönüş yaparak bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenen şüphelinin, yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF 8 Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi. Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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FOTOĞRAF 7 Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, aydınlatma direğinin yanında önceki gün Iraklı Rayyan Hassım'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili küçük çocuğun annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo, gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu birlikte dilencilik yapmak için kaçırdığı, bir süredir birlikte yaşadığı taksici Taner P. ileaynı evdeyken yan odada ağlaması üzerine boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Muna Elias Hıdır Hayo, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Muna Elias Hıdır Hayo, dilencilik yaptığını, yanında çocuk olunca daha çok para verildiğini, bu nedenle Rayyan'ı zaman zaman ailesinden kaçırarak birlikte dilencilik yaptığını söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, bir süredir birlikte yaşadığı Taner P’nin evine gittiklerini, o gece çocuğun hiç susmadan ağladığını belirtti. Çocuğu susturmak için salona gittiğini, susturamayınca elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, çocuğun ölmesi üzerine de kaçtığını belirtti. TAKSİCİ GÖZLATINA ALINDI



Kadının ifadesinin ardından o gece birlikte oldukları taksici Taner P. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade veren Taner P., kadınla bir süredir birlikte olduklarını; ancak çocuğun ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Olay gecesi kadının evi terk etmesi üzerine çocuğu sokağa bıraktığını; ancak ölmüş olduğunu bilmediğini iddia etti. Taner P. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük Rayyan'ı kaçırıp kucağında götürürken ve boğarak öldürdükten sonra da evden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Ağladığı için boğarak öldürmüş Ankara'da kaldırımda cesedi bulunan Iraklı Rayyan Hassım'ın (3) ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının, Rayyan Hassım'ı, dilencilik yapmak için kaçırdığı, birlikte yaşadığı taksici Taner P. ile ilişkiye oturduğu evde ağlaması nedeniyle de boğarak öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili taksici Taner P. de gözaltına alındı.

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