Gündem Ankara merkezli altı ilde FETÖ/PDY operasyonu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ANKARA

Ankara merkezli altı ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli altı ilde, gözaltı kararı verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankarada FETÖ operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma dahilinde; üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri cümlesinden kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden hısımlarıyla iletişim kurdukları, yine eve tahsis edilmiş bylock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları tespit edilen, aralarında halen kamu görevlisi (gelir uzmanı, POMEM kursiyeri) olanların da bulunduğu beş şüpheli, biri hakkında ’bölge imamı’ biri hakkında ’bölge talebe mesulü’ olarak örgütte görev üstlendiği yönünde beyan ve teşhis bulunan dördünün ise bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen, münferit soruşturma dosyaları üzerinden soruşturulan altı şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli altı ilde, 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

FETÖ'ye yönelik çok sayıda ilde şafak operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
FETÖ'ye yönelik çok sayıda ilde şafak operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyorlardı: Üç FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyorlardı: Üç FETÖ şüphelisi tutuklandı
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Mağaradan150 kilo patlayıcı çıktı

Mağaradan
150 kilo patlayıcı çıktı

​Van'ın Çatak ilçesinde ele geçirildi.
Rusya için kabus senaryosu: Nükleer silahla ülkenizi yok ederiz

NATO üyeliği isteyen ülke, ​Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor.

Bu sefer bir kilise hedef alındı: ​Ölü ve yaralılar var.

​Marmaray'da tekmeli yumruklu taraftar kavgası.

​22 yılda 45 gazeteci öldürdü.

​Bir genç denize düşerek hayatını kaybetti.

Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın.

​İsveç'in terör örgütü için yaptıkları rapora döküldü.

​Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

​'Sıfır göçmen' diyen Danimarka bir Suriyeliyi bile sınır dışı edemedi.

​Süpermarkette siyahileri katletti ve bunu canlı yayınladı.

​Türkiye'nin yeni gemisi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

​Yazarımız Ahmet Ünlü Yeni Şafak okuyucuları için derledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.