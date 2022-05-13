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İSTANBUL

FETÖ'ye yönelik çok sayıda ilde şafak operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Ankara merkezli iki ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
Foto/arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖye şafak operasyonu

FETÖ'ye şafak operasyonu

​19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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​Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerini yağmaladı.

​2016 yılında hazırladığı raporda savunduğu tezlerin tam aksini yapıyor.

ABD gelen istihbaratı paylaştı: Bu ay yapılacak.​

​Klasik otomobil rekor fiyata satıldı.

​Türkiye'nin kararında ikili ilişkiler etkili olacak.

Hurdaya dönen aracın başında gözyaşı döktü.

​Akıllara durgunluk veren olay: Sekiz ev daha tehlikede.

​257 bin lirasını dolandırıcıya kaptırıyordu.

​Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı.

​ABD'de 500 kızılderili çocuk mezarı bulundu.

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