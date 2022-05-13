Dünya Akıllara durgunluk veren olay Kanepede uyurken çukura düştü, sekiz ev daha tehlikede
AMERİKA

Akıllara durgunluk veren olay: Kanepede uyurken çukura düştü, sekiz ev daha tehlikede

Meksika’da bir kişi, evindeki kanepede uyuduğu sırada zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Olayın ardından evin altında uyuşturucu kaçakçıları tarafından açılan bir yeraltı tüneli olduğu ortaya çıktı. Tünelin çevrede bulunan en az sekiz ev için tehlike oluşturduğu açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Akıllara durgunluk veren olay: Kanepede uyurken çukura düştü, sekiz ev daha tehlikede
Evinde uyurken uyuşturucu kaçakçılarının açtığı tünele düştü.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde Martin isimli 25 yaşındaki şahıs gece evindeki kanepede uyuduğu sırada zemininin çökmesi sonucu açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan ailesi tarafından çıkarılan Martin, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

İHA

Genç adamın ailesi, evlerinin zemininde açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi.

  • Yetkililer çukurun 2011 yılında keşfedilen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelinin çökmesi sonucu oluştuğunu tespit ederken, tünelin çevrede bulunan en az 8 ev için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

İHA

Sinaloa Eyaleti Bayındırlık Bakanı Jose Luis Zavala da yaşanan olay üzerine incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Zavala, tünelin incelenmesi için en kısa zamanda bir teknik ekibin gönderileceğini, açılan çukurun ve tünelin doldurularak çevredeki evlerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

İHA

Trump'ın Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze saldırısı önerdiği iddiası
DÜNYA
Trump'ın Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze saldırısı önerdiği iddiası

Meksika'da "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı
DÜNYA
Meksika'da "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı
Yalnızca iki adet üretilmişti

Yalnızca iki adet üretilmişti

​Klasik otomobil rekor fiyata satıldı.
Üvey babam beni öldürür

Üvey babam beni öldürür

Hurdaya dönen aracın başında gözyaşı döktü.
Kanepede uyurken çukura düştü

Kanepede uyurken çukura düştü

​Akıllara durgunluk veren olay: Sekiz ev daha tehlikede.
Yürekleri ağza getiren olay

Yürekleri ağza getiren olay

​Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı.
Gerçek kuyumcuda<br>ortaya çıktı

Gerçek kuyumcuda
ortaya çıktı

​257 bin lirasını dolandırıcıya kaptırıyordu.

​2016 yılında hazırladığı raporda savunduğu tezlerin tam aksini yapıyor.

​Türkiye'nin kararında ikili ilişkiler etkili olacak.

​ABD'de 500 kızılderili çocuk mezarı bulundu.

​İsrail'in katlettiği Ebu Akile'ye devlet töreniyle veda.

​Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı doğum istatistiklerini açıkladı.

​Resulullah (sav) “Aranızda selamı yayın” buyuruyor.
Kültürün iki yolu

Kültürün iki yolu

​Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne kardeş geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.