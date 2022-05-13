Akıllara durgunluk veren olay: Kanepede uyurken çukura düştü, sekiz ev daha tehlikede Meksika’da bir kişi, evindeki kanepede uyuduğu sırada zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Olayın ardından evin altında uyuşturucu kaçakçıları tarafından açılan bir yeraltı tüneli olduğu ortaya çıktı. Tünelin çevrede bulunan en az sekiz ev için tehlike oluşturduğu açıklandı.

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