Dünya Meksikada "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı
AMERİKA

Meksika'da "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı

Meksika'da "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu Juan Gerardo Trevino'nun yakalandığı bildirildi. Yetkililer, ABD vatandaşı ve "arananlar" listesinde yer alan uyuşturucu baronunu Trevino'nun, ülkenin en çok şiddet olaylarının yaşandığı Tamaulipas eyaletinde yakalanmasının ardından sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Meksikada El Huevo lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı
Meksika'da "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, CB televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çoğu kişi tarafından bilinen kartel liderinin yakalanmasını "son on yılın en önemli gözaltılarından biri" şeklinde yorumladı.

Trevino'nun, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra cinayet, gasp, terör ve suç örgütü üyesi olmakla da suçlanan Trevino'nun yakalanması için 100 bin dolar ödül verileceği bildirilmişti.

"El Huevo"nun yakalanması bölgede şiddet olaylarına yol açtı

Uyuşturucu baronunun yakalanmasının ardından Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde, kartel üyelerinin olaylar çıkardığı bildirildi.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 38 hükümet binası ve 22 askeri karargahın saldırıya uğradığı kaydedildi.

Ayrıca, ABD Konsolosluğunun zarar gördüğü belirtilerek geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük bir traktörün ateşe verilip yolların kapatıldığı görüldü.

Bölge güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 700 askeri birliğin ve dört helikopterin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

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