Dünya Meksikada toplu katliam İçinde insan kalıntıları olan 52 çanta bulundu
AMERİKA

Meksika'da toplu katliam: İçinde insan kalıntıları olan 52 çanta bulundu

Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco eyaletinde, içinde insan kalıntılarının olduğu 52 çanta tespit edildi. Bölgede kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Meksikada toplu katliam: İçinde insan kalıntıları olan 52 çanta bulundu
Foto/arşiv

Tlajomulco kasabasında, üç farklı çiftçilikte yapılan kazılar sonucu insana ait olduğu düşünülen vücut ve kemik parçaları bulundu.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği bildirildi.

Bölgede kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

  • Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta da içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıklamıştı.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

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