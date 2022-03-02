Rusya’da iki muhalif medya kuruluşuna erişim engeli

Rusya Başsavcılığı, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) Ekho Moskvy (Moskova’nın Yankısı) ve Dozhd TV (Yağmur TV) internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep etti.

Başsavcılığın açıklamasında, “Söz konusu kuruluşların internet sitelerine aşırılıkçı faaliyet, şiddet, aşırılıkçı eylemler ve şiddet çağrıları yapılmaktadır. Ayrıca (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti ve (sözde) Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin korunması için yapılan özel askeri operasyon çerçevesinde Rus askerlerin eylemlerine yönelik kasıtlı yanlış bilgiler yaymaktadır. Bu taleple Roskomnadzor’a başvuruldu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamadan bir süre sonra söz konusu kuruluşların internet siteleri, erişilmez oldu.

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