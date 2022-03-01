Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rusya Ukrayna savaşı 6. gününde de devam ediyor. İki ülke arasında dün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. İki ülkenin birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince müzakereler 2. tura kaldı.

RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Rusya hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardı. Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor. Konvoyun Kiev'e girmesine son 25 kilometre kaldı.

NATO ve Avrupa'dan silah desteği

NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna'ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı. Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.

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İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

11.02: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Son beş günde Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha edildi.

Rus güçleri 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybetti.

10.57: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’ya 105 milyon Avustralya doları (75 milyon Amerikan doları) tutarında destekte bulunacaklarını açıkladı. Ukrayna yönetimi ve halkını destekleyeceklerini kaydeden Morrison, 70 milyon doların askeri, 35 milyon doların ise insani yardımları içereceğini duyurdu.

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10.10: ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Chris Murphy'den Putin'in mal varlığı ile ilgili yaptırım açıklaması: "ABD ve müttefikleri, yalnızca Putin ve oligark müttefiklerinin varlıklarını dondurmak için değil, aynı zamanda bu varlıklara da el koymak için de koordinasyon halinde. Bu muhtemelen Putin'in yakın çevresinin beklediğinden daha ileri bir adım."

10.08: Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı.

10.04: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Montrö'nün aşındırılmasının kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerin uygulamasını sürdüreceğiz" dedi.

10.03: Harkov özgürlük meydanı yakınlarında devlet binası vuruldu.

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GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Montrö' vurgusu

09.30: Ohtirka Bölge Valisi, Rus bombardımanında 70’ten fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

09.04: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.

08.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.

07.29: Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.





07.20 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.

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01.07: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

00.12: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

OYNAT 04:04 "Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı var" Ukrayna'daki son gelişmeleri aktarmak için yola çıkan yenisafak.com muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Romanya'ya ulaştı. Ukrayna'ya gideceğini duyurmasının ardından orada yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde mesaj attığını belirten Karagöz, 'Onlardan biri Kiev'e ulaşırken bize mihmandarlık yapacak. Bu milliyetçiliğe girmiyor ama aramızdaki bu dayanışma bize güç veriyor. 82 milyon olarak bizi kenetleyen şey sanırım bu.' dedi.



Bölgedeki yardım tırlarının 10'undan 8'inin Kızılay'a ait olduğunu söyleyen Karagöz, 'Otobüslerin hemen hepsi Türk Bayrağı taşıyor. Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı görüyorsunuz. Bu bazen yardım tırı bazen de tahliye otobüsü şeklinde oluyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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00.05: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Nükleer savaş bir seçenek değil, dünya Putin'e karşı bir duvar örüyor.

ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek demek ve böyle bir planımız yok.

00.02: Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.