Rusya son durumu aktardı: Kontrol tamamen sağlandı

Ailesini kurtarmak için savaşın göbeğine gidiyor: Kiev’deler öleceksek birlikte öleceğiz

Temel Altun isimli Türk vatandaşı, Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki ailesinin yanında olabilmek için İstanbul'dan yola çıktı. Chernovtsy kentinden Kiev'e gidebilmek için tren bekleyen Altun, “Böyle bir şeyi hiç kimse beklemiyordu. Yalnız kalmalarına razı olamayacağım için hep beraber ölürsek beraber kalırsak beraber diyorum. Çıkabilirsek ne mutlu bize.' diye konuştu. Altun, yaşananlardan kazasız belasız kurtulmaları durumunda Türkiye'ye temelli dönüş yapacaklarını da ifade etti.