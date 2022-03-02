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Rusya son durumu aktardı: Kontrol tamamen sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki operasyonlara dair son durumu aktararak, “Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı" dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya Ukraynada nereleri işgal etti?
Foto: Arşiv.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı.

  • Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov, Rus ordusunun ilerleyişi hakkında, “Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Azak Denizi'ne çıkışı tamamen engellendi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri operasyonun başından beri 61 kilometre derinliğe kadar ilerledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin son 1 gün içinde ilerleyişi 19 kilometreyi buldu" dedi.

Rus ordusu tarafından uzun menzilli ve deniz tabanlı füzelerin kullanıldığını belirten Konaşenkov, "1 Mart'ta, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli hava ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarla bir saldırı gerçekleştirdi. 2 havaalanı ve 3 radar hava savunma radar merkezi vuruldu. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri toplamda Ukrayna'nın bin 325 askeri altyapısını imha etti. Bunlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 43 kontrol merkezi ve iletişim merkezi, 395 tank ve diğer zırhlı araçları, 59 çoklu roketatar, 179 havan topu ve topçu sistemleri, 286 askeri özel araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

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