Trump'ın Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze saldırısı önerdiği iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, o dönemki Savunma Bakanı Mark Esper'e, Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ait laboratuvarları yok etmek için füze saldırısı düzenlemeyi önerdiği iddia edildi.

Trump döneminde Savunma Bakanlığı yapan Esper, görevi sürecinde yaşadıklarını "Kutsal Bir Yemin/A Sacred Oath" adlı kitabında anlattı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Esper, kitabında, 2020'de Trump'ın kendisine "Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek ve bölgedeki kartelleri temizlemek için o bölgeye füze atıp atamayacaklarını sorduğunu" iddia etti.

'Suçlamalar olursa biz yapmadık deriz'

Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Esper, uyuşturucu laboratuvarlarını füzeyle vurma fikrinde Trump'ın ciddi olduğunu savundu.

Eski Başkan Trump'ın, "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz. Suçlamalar olursa biz yapmadık deriz" dediğini ileri süren Esper ise bu fikre karşı çıktığını vurguladı.

Konuyla ilgili eski ABD Başkanı Trump tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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