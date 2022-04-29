Trump'ın aylar sonra yaptığı paylaşım olay oldu: Covfefe

Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası platforma dönebileceği ihtimali konuşulan ama Twitter'ın sıkıcı olduğunu söyleyip bu iddiaları elinin tersiyle bir kenara iten Trump, Truth Social'da yaklaşık 2 ay sonraki ilk paylaşımında eski çok konuşulan tweet'lerinden birine selam çaktı.

Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir elinde cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, fotoğraf açıklaması olarak da "DÖNDÜM!#COVFEFE" ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2017'de 'Basının sürekli olumsuz yayınına rağmen' yazmak isterken parmaklarından 'yayın' manasına gelen İngilizce 'coverage' yerine 'covfefe' dökülen Trump, bu tweeti 6 saat sonra silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı. O tarihten itibaren 'covfefe' ifadesi çokça konuşulmuş, hatta Ruslara gizli mesaj olduğu dahi iddia edilmişti.

'Gerçekleri konuşmak' için kurduğu bu uygulamada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Trump'ın ilk paylaşımı 68 binden fazla kez yeniden paylaşılmış, 178 bin de beğeni almıştı.

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