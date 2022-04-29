Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Trumpın aylar sonra yaptığı paylaşım olay oldu Covfefe
AMERİKA

Trump'ın aylar sonra yaptığı paylaşım olay oldu: Covfefe

ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'dan yasak yiyen ve 'Trıuth Social' adıyla kendi alanını yaratan ABD'nin eski başkanı Donald Trump sonunda bu platformu kullanmayı hatırladı. Aylar sonra yaptığı ilk paylaşımda, daha önceden Twitter'ı birbirine katan 'Covfefe' kelimesini yeniden kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Trumpın aylar sonra yaptığı paylaşım olay oldu: Covfefe
ABD'nin eski başkanı Donald Trump.

Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası platforma dönebileceği ihtimali konuşulan ama Twitter'ın sıkıcı olduğunu söyleyip bu iddiaları elinin tersiyle bir kenara iten Trump, Truth Social'da yaklaşık 2 ay sonraki ilk paylaşımında eski çok konuşulan tweet'lerinden birine selam çaktı.

  • Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir elinde cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, fotoğraf açıklaması olarak da "DÖNDÜM!#COVFEFE" ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2017'de 'Basının sürekli olumsuz yayınına rağmen' yazmak isterken parmaklarından 'yayın' manasına gelen İngilizce 'coverage' yerine 'covfefe' dökülen Trump, bu tweeti 6 saat sonra silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı. O tarihten itibaren 'covfefe' ifadesi çokça konuşulmuş, hatta Ruslara gizli mesaj olduğu dahi iddia edilmişti.

'Gerçekleri konuşmak' için kurduğu bu uygulamada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Trump'ın ilk paylaşımı 68 binden fazla kez yeniden paylaşılmış, 178 bin de beğeni almıştı.

Twitter’ın statükosu sarsılıyor
DÜNYA
Twitter’ın statükosu sarsılıyor

Eski ABD Başkanı Trump Twitter'a dönmeyecek
DÜNYA
Eski ABD Başkanı Trump Twitter'a dönmeyecek
Havalimanlarında bayram hareketliliği

Havalimanlarında bayram hareketliliği

​193 binin üzerinde yolcu bugün uçacak.
Türkiyede konuşan mezar bulundu

Türkiye'de konuşan mezar bulundu

​Dünya tarihinde bir ilk: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş.
Tutuklu HDPlilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Mağaraları ve sığınakları yerle bir edildi.

​Yunanistan'ın provokasyonu geri püskürtüldü.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.