Twitter’ın statükosu sarsılıyor

Tesla ve SpaceX’in üst yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında (yaklaşık 651 milyar TL); toplam servetinin 5’te birini gözden çıkararak satın alması büyük ses getirdi. Musk daha önce, platformda ifade özgürlüğü ilkesini yeniden kurmak istediğini ve muhafazakar sesleri hedef almakla suçlanan ılımlılık politikalarına yönelik eleştirilere katıldığını söylemişti. Twitter’ı uzun bir süredir kendi ideolojik söylemlerinin aracı olarak kullanan sol/liberal kesim Musk’ın ifade özgürlüğünü kapsayıcı yorumlayan açıklamaları sonrasında adeta saldırıya geçti. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonras panikleyen sol/liberaller, Amerikalı girişimciyi nefret söylemine alan açmaya çalışmakla itham eden yayın ve açıklamalara başvurdular. Yine teknoloji dünyasından Jeff Bezos gibi isimler de Musk’ı hedef almakta gecikmedi.

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AB’DEN TEHDİT GİBİ HATIRLATMA

Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından siyaset kurumlarından sanatçılara kadar birçok isim, gelişmeden endişe duyduklarını ifade eden açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komiseri Thierry Breton, “İster çevrimiçi taciz, ister sahte ürünlerin satışı, çocuk pornografisi, isterse terör eylemleri çağrısı olsun. Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’nde olmayan Avrupa düzenlemelerimize uymak zorunda kalacak” şeklinde konuştu. AB içinde yakın zamanda çıkması planlanan Dijital Hizmetler Yasası’na işaret eden Breton, “Sahibi kim olursa olsun, Twitter bundan sonra tamamen Avrupa düzenlemelerine uyum sağlamak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ ‘DEMOKRATLAR’ SALDIRIYA GEÇTİ

ABD medyasından Financial Times, Twitter’ın Musk tarafından satın alınmasının Demokratlara korku, Cumhuriyetçilere ise coşku verdiğini belirtti. Demokrat bir stratejist olan Mary Anne Marsh’ın, “Herkesin bundan korkması gerekiyor” ifadesini paylaşan gazete, bu gelişmenin farklı sebeplerden dolayı hesabı dondurulan veya kapatılan Cumhuriyetçiler için platforma geri dönüş sinyali olabileceğini bildirdi. Bazı ABD medya organları, Musk’ın Twitter’ı kasım ayında düzenlenecek kritik ara seçimler öncesi gerçekleşmesini manidar bulan yayınlar yaptılar. Bu yayınlarda, sosyal medya platformunda Cumhuriyetçilerin sesisinin daha fazla çıkmasından endişeler dile getirildi.

DEZENFORMASYONA BAŞVURDULAR

Bugüne kadar Twitter’ın yönetiminde küresel finans kapital şirketlerinin olmasını sorun yapmayan bazı ‘insan hakları’ grupları da Musk’ı doğrudan hedef alan bir dezenformasyon kampanyasına başladı. Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı mesajda Musk’ın devralmasından sonra Twitter’ın nefret söylemiyle mücadelede daha gevşek bir yaklaşım benimsemek için alabileceği herhangi bir olası karardan endişe duyduğunu vurguladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Genel Müdürü Anthony Romero ise Musk’ın birliğin üyesi olduğunu kabul ederken, herhangi birinin bu kadar çok güce sahip olmasının tehlikeli bir durum olduğuna iddia etmesi dikkatlerden kaçmadı.

BEZOS ‘ÇİN’ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Elon Musk’la sık sık yaşadığı polemiklerle tanınan Amazon ve Washington Post’un sahibi ABD’li iş insanı Jeff Bezos, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından “Çin hükümeti acaba Twitter’da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?’ sorusunu sordu. Twitter hesabında bir New York Times muhabirinin Çin’in Tesla için önemine dikkat çektiği mesajı paylaşan Bezos, bu ilişkinin Twitter’da Çin’e yönelik eleştirilerin azalmasına yol açabileceği imasında bulundu. Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Çin’in sansürünü değil Tesla’nın Çin’deki karmaşık iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek “Musk, bu tür karmaşık işleri yönetmekte gayet iyidir” şeklinde konuştu.

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ALGORİTMAYI AÇIK KAYNAK YAPACAK

Kendisini ‘çok katı bir ifade özgürlüğü savunucusu’ olarak tanımlayan Musk, Twitter ile ilgili yapmayı düşündüğü değişikliklere dair şimdiye kadar şunları sıraladı: Twitter’ın algoritması açık kaynağa dönüştürülecek, yasalar kapsamında herkesin fikrini özgürce savunduğu bir kasaba meydanı olacak ve platformdaki dolandırıcılık kampanyaları sona erecek. Öte yandan Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey de Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasına desteğini “Twitter için en güvendiğim çözüm bu oldu” sözüyle dile getirdi.

Donald Trump

“Trump Twitter’a dönebilir” iddiası

Geçen yıl ABD eski başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Washington’daki Kongre binasını işgal etmesinin ardından platform yönetimi aldığı kararla Trump’ın Twitter hesabını kapatmıştı. Yeni gelişmenin ardından Trump’ın Twitter’a geri dönebileceği iddia edildi. Eski Başkan’ın söz konusu iddiaları yalanlamasına rağmen Cumhuriyetçi anketör Frank Luntz, Trump’ın Twitter’a geri dönmeye direnebileceğini düşünmediğini ve Musk’ın eski başkanı platformda geri isteyeceğini söyledi. Kasım ayında gerçekleştirilecek ve Kongre’nin kontrolünü belirleyecek ABD ara seçimleri öncesinde Trump’ın platforma geri dönerek toplumu etkileme ve seçimlerdeki başarı şansını artırabileceği tahmin ediliyor.

Seçim ayarlı engelleme

3 Kasım 2020’de yapılan ABD seçimlerinden günler önce Amerikan New York Post gazetesi, Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kirli ilişkilerine dair bir haber dizisi yayınlaması sonrasında Twitter’ın açık müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. Gazetenin yayınladığı haber materyalinin Twitter’ın ilkelerini ihlal ettiğini belirten sosyal medya platformu New York Post’un hesaplarını askıya almıştı. Gazetenin haber verme özgürlüğüne kısıtlayan karar o dönem ABD ve küresel sol/liberaller kurum ve kişi tarafından desteklenmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından haberin doğru olduğu yine o dönem sansürü savunan Amerikan medya kanalları tarafından kabul edilmek zorunda kaldı.

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Wall Street yönetimdeydi

Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone ve Noah Glass tarafından 2006’da kurulan Twitter’ın hisselerinin yaklaşık yüzde 80’i, Amerika’da finans kapitalin merkezi Wall Street’te faaliyet gösteren özel şirketler ve yatırım fonları dahil olmak üzere kurumlara ait bulunuyordu.

FOTOĞRAF 18 Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li girişimci Elon Musk imzaladığı 44 milyar dolarlık anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Elon Musk, bu gelişmenin ardından bundan sonra Twitter'da yaşanacak bazı değişiklikleri duyurdu. O değişiklikler şöyle:<br><br>•Herkes istediğini yazabilecek.<br><br>•Botlar son bulacak.<br><br>•Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani takma isimliler veya troller platformda yer alamayacak. Elon Musk’ın bir dönem tartışma konusu olarak gündeme getirdiği ve pek de uygulamaya geçilemeyeceği düşünülen planlar şimdi ciddiye binmiş durumda. Elon Musk bazı konularda ısrarcı görünüyor. TWİTTER AÇIK KAYNAK MI OLACAK?<br><br>Twitter’ın sansür politikasını sürekli olarak eleştiren Elon Musk artık tek sahibi haline gelince neler yapabileceği merak edilmeye başladı.<br><br><br> Twitter’ın tamamen farklı bir yöne evrilmesine sebep olabilecek ciddi teklifleri var. Elon Musk ifade özgürlüğünü sağlayabilmek için algoritmaların açık kaynak olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca yorumlara veya gönderilere otomatik olarak katkı yapan ve ayrıca hesaplara şikâyette bulunarak engel koyduran spam botların yasaklanmasını istiyor. Son olarak tüm kullanıcılara kimlik doğrulama yaptırma planı da var. Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi. Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu. Ne var ki sansür algoritmalarının açık kaynak hale getirilmesi ve sansürün hafifletilmesi kargaşaya sebep olabilir. <br><br>Herkesin birbirine sürekli sözlü saldırılarda veya tacizlerde bulunduğu bir ortam Twitter’ı yoldan çıkarabilir. Trump da sansür karşıtı bir sosyal ağ oluşturmuş ancak çok daha katı sansür politikaları uygulamıştı. Zira aşırıya kaçan saldırılarda mahkemeler platformu da suçluyor. Son olarak her kullanıcıya kimlik doğrulama zorunluluğu da kullanıcı sayısının azalmasına yol açabilir. <br><br>Asıl hesapların farklı temalar altında ikinci veya üçüncü hesapları olduğu bilinen bir konu.<br><br>Hatta bir hesabın farkında olmadan yan hesabıyla kendisini övmeye çalıştığı sıkça karşımıza çıkıyor. TWİTTER PARALI MI OLACAK? <br><br>Tesla CEO'su, reklamsız, daha ucuz ve kripto paralarla bile ödeme seçeneği sunacağı bir abonelik sistemini de önermişti.<br><br>Peki Elon Musk'ın istediği abonelik hizmetinin nasıl olması bekleniyor? Elon Musk, kullanıcılar için Twitter Blue'dan daha ucuz bir abonelik hizmetinden söz etti. <br><br>Bu sistem, abonelerin resmi hesap ya da makamlarda kullanılardan farklı olarak mavi tikli olması gerektiğini önerdi. <br><br>Halihazırda tanınmış kişiler Twitter'da mavitik, yani onaylı hesaplar kullanırken, Elon Musk buna benzer farklı bir kimlik doğrulama sisteminin gelmesi gerektiğini önerdi. AYLIK 2 DOLAR<br><br>Aylık 2 dolar olarak önerilen bu hizmet, kullanıcıların 12 ay önceden ödeme yapacağı şekilde ayarlanacak. Bu hizmet ile kullanıcılar hem onaylı bir hesaba sahip olurken, aynı zamanda reklamsız bir Twitter deneyimini de yaşamış olacak. Musk, Twitter'a gelmesi beklenen abonelik hizmetiyle ilgili kripto paranın da önünü açtı. Dogecoin'e atıfta bulunan ünlü milyarder, ödeme seçenekleri arasına desteklediği Doge'nin de eklenebileceğinin altını çizdi. Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları: Paralı mı olacak? ABD'li girişimci Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Musk'ın daha önce Twitter ile ilgili dile getirdiği konuları icraata döküp dökemeyeceği merak konusu oldu. Bunların arasında Twitter'ın paralı olup olmayacağı da var. İşte Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yapması beklenen yenilikler... BiP'te paylaş

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