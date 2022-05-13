Balıkesir’e şehit ateşi düştü

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Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında gençlerle buluşmaya devam ediyor. İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, “Geri dönüşüm hayatımızın bir parçası. Tonlarca atığı geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırdık. Bunu hep birlikte başardık” dedi.