Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletli yunus polisi yaralandı

Salim Dervişoğlu Caddesinde, İ.O. idaresindeki 41 AJN 390 plakalı otomobil, Motosikletli Polis Timler Amirliğine giriş için manevra yapan yunus polisine ait motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.
Otomobil sürücüsü İ.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.