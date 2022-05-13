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KOCAELİ

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletli yunus polisi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Kocaelide otomobille çarpışan motosikletli yunus polisi yaralandı
Polis merkezine dönen motosikletli yunus polisi, otomobil ile çapıştı.

Salim Dervişoğlu Caddesinde, İ.O. idaresindeki 41 AJN 390 plakalı otomobil, Motosikletli Polis Timler Amirliğine giriş için manevra yapan yunus polisine ait motosikletle çarpıştı.

Kazanın yaşandığı yerde ‘Polis aracı çıkabilir’ yazılı uyarı tabelası olduğu görüldü.
Kazanın yaşandığı yerde ‘Polis aracı çıkabilir’ yazılı uyarı tabelası olduğu görüldü.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.

Otomobil sürücüsü İ.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı: Bir polis şehit oldu
FOTOĞRAF 5
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı TIR, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı.
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Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Kazayı gören Yakup Ayyıldız, \"Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur\" dedi.
Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı: Bir polis şehit oldu
Sultanbeyli'de iddiaya göre seyir halindeki TIR, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki iki polisten biri şehit olurken diğeri yaralandı.


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