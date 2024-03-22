Ankara'da kahreden kaza: 'Beni evlatlarımdan başkası affetmesin' paylaşımında bulunduktan yarım saat sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde cadde üzerinde sol şeritte hasarlı kaza yapan ve olay yerinde rapor hazırlayan sürücüler ile yakınlarına arkadan hızla gelen üç araç çarptı. Cadde üzerinde can pazarının yaşandığı kazada iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.