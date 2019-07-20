Gündem Kamyonet önündeki TIRa ok gibi saplandı 1 ölü
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Ankara'da kamyonet önündeki TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Kamyonet önündeki TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarında önündeki TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Kamyonetin, TIR'a ok gibi saplandığı görüldü.
Kamyonetin, TIR'a ok gibi saplandığı görüldü.

Ankara'daki kaza, saat 06.30 sularında Ankara’nın Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Seyit K. idaresindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet Esenboğa Havalimanı istikametinde ilerlerken en sağ şeritte önünde seyreden Ö.Ç. idaresindeki 35 KB 2527 plakalı TIR'a henüz belirlenemeyen bir sebeple arkadan çarptı.

  • Kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı tamamen TIR'ın altına girerken sürücü Seyit K. ise kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ekibi, itfaiye ve cenaze aracı sevk edildi.

Polis ekipleri, bulvardaki trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlarken belediyeye bağlı cenaze ekipleri de cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırdı.

Kaza yapan otomobilin enkazının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. TIR şoförü Ö.Ç. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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