Gündem Yavuz Sultan Selim Köprüsünde otobüs kazası
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Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: Yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otobüs kazası

İstanbul Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yaklaşık 200 metre kala mesafede tekeri patlayan bir yolcu otobüsü yoldaki bariyerlere çıktı. Faciadan dönülen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüste meydana gelen ufak çaplı yangın söndürülürken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi IHA
Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı.
Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yaklaşık 200 metre kala mesafede seyir halinde olan içi yolcu dolu otobüsün tekeri patladı.

Veysi O. yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bariyerlere çıktı.

Kaza nedeniyle otobüste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otobüste ufak çaplı yangın meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye tarafından müdahale edildi, yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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