Ankara'da kritik görüşme: AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Ekonomi

"Borcu yoktur" bildiriminde alt sınır 5 bin liraya çıkarıldı

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" bildiriminin alt sınırı yükseltildi. Söz konusu belgenin aranması için gerekli olan tutar 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilirken bu rakamın altındaki tutarlar artık borç olarak değerlendirilmeyecek.