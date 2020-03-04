Ankara'da kritik görüşme: AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Türkiye-AB ilişkileri ve İdlib ele alınacak
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelindeSuriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Ne olmuştu?
- Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.