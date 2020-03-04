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POLİTİKA

Ankara'da kritik görüşme: AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Charles Michel arasında yapılacak görüşmede Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yanında, İdlib konusu da ele alınacak.

Haber Merkezi AA
Charles Michel
Charles Michel

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Türkiye-AB ilişkileri ve İdlib ele alınacak

Charles Michel

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelindeSuriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Ne olmuştu?

  • Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

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