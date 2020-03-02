Gündem Erdoğandan ABye rest Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz
POLİTİKA

Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Yunanistan sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Tvnet
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Görüşmelerimizde maalesef AB üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun bu konudaki duyarsızlığını da dile getirdik. 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil.

Beklentilerimiz cevapsız kaldı

Aylar önce eğer adil bir yük paylaşımına AB bizimle beraber destek vermezse kapıları açmak durumunda kalırız diye açıklamıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde 18 Mart 2016 tarihinde yayınladığımız bildiride yer alan taahhütlerimizi yerine getirdik. Bu kapsamdaki beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı.

AB ise bu gerekleri tam olarak yerine getirmemiştir. AB bugün de çifte standart uygulamaktadır. Hala AB üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyor.

  • Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. 6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz.

OYNAT 00:00
"Avrupa Birliği size 1 miyar euro göndereceğiz diyor. Biz artık bu parayı da istemiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de düzenenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur' dedi.


Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yok

Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken Yunanistan'ın ölümlere dahi yol açan tedbirlerini desteklemektedir.

Bulgaristan'nı bu konuda sağ duyulu bir yaklaşım sergilediğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Karşılıklı anlayış çerçevesinde Bulgaristanla mükemmel olarak nitelendirebileceğimiz bir güvenlik anlaşmamız var. Bu işbirliği ve dayanışma anlaşmasının AB ülkeleri için örnek olmalı."

Göçmenler kapılara yüklenince Merkel telaşlandı: Türkiye sınırında güvenli bölgeye ihtiyacımız var
DÜNYA
Göçmenler kapılara yüklenince Merkel telaşlandı: Türkiye sınırında güvenli bölgeye ihtiyacımız var

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz

İdlibden acı haber

İdlib'den acı haber

​MSB: 1 askerimiz şehit oldu 1 askerimiz yaralandı.
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
Bir günde 18 ölüm!

Bir günde 18 ölüm!

​Koronavirüsü Avrupa'ya en ölümcül gününü yaşattı.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
Merkel panikledi!

Merkel panikledi!

Mülteciler kapılara dayanınca gerçeği nihayet gördüler
Bugün İdlib'den çekilirsek...

Bugün İdlib'den çekilirsek...

'Hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi...
Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

'Hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz.'
24 terörist daha!

24 terörist daha!

Komandolar 2 ayrı sızmayı daha önledi.
940 şüpheli incelendi!

940 şüpheli incelendi!

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
'Ankara gücünü gösterdi'

'Ankara gücünü gösterdi'

​SİHA'ların operasyonu dünya basınında.
Gerçek mermi!

Gerçek mermi!

​Yunanistan, tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacak?
Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.
12 kişi daha öldü

12 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs salgını giderek büyüyor.
Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün tarihi sözlerini hatırlattı..
32 PKK'lı öldürüldü!

32 PKK'lı öldürüldü!

Teröristlerin sızma girişimi başarıyla püskürtüldü.
Halka sorulacak!

Halka sorulacak!

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme...
'Bitti o iş' dedik!

'Bitti o iş' dedik!

Erdoğan, kendisine gelen telefonları anlattı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.