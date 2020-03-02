Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Görüşmelerimizde maalesef AB üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun bu konudaki duyarsızlığını da dile getirdik. 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil.

Beklentilerimiz cevapsız kaldı

Aylar önce eğer adil bir yük paylaşımına AB bizimle beraber destek vermezse kapıları açmak durumunda kalırız diye açıklamıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde 18 Mart 2016 tarihinde yayınladığımız bildiride yer alan taahhütlerimizi yerine getirdik. Bu kapsamdaki beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı.

AB ise bu gerekleri tam olarak yerine getirmemiştir. AB bugün de çifte standart uygulamaktadır. Hala AB üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyor.

Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. 6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz.

OYNAT 00:00 "Avrupa Birliği size 1 miyar euro göndereceğiz diyor. Biz artık bu parayı da istemiyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de düzenenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yok

Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken Yunanistan'ın ölümlere dahi yol açan tedbirlerini desteklemektedir.

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Bulgaristan'nı bu konuda sağ duyulu bir yaklaşım sergilediğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Karşılıklı anlayış çerçevesinde Bulgaristanla mükemmel olarak nitelendirebileceğimiz bir güvenlik anlaşmamız var. Bu işbirliği ve dayanışma anlaşmasının AB ülkeleri için örnek olmalı."

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/FoxRWzw5js — Yeni Şafak (@yenisafak) March 2, 2020

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