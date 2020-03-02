Göçmenler kapılara yüklenince Merkel telaşlandı: Türkiye sınırında güvenli bölgeye ihtiyacımız var Türkiye'nin, İdlib'deki insani durumun Avrupa ülkeleri tarafından dikkate alınmaması üzerine uygulamaya geçtiği açık kapı politikası Almanya Başbakanı Merkel'i telaşlandırdı. Göçmenler sınır kapılarına dayanınca açıklama yapan Merkel, "Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 19:00 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 19:24 AA