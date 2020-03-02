Dünya Göçmenler kapılara yüklenince Merkel telaşlandı Türkiye sınırında güvenli bölgeye ihtiyacımız var
AVRUPA

Göçmenler kapılara yüklenince Merkel telaşlandı: Türkiye sınırında güvenli bölgeye ihtiyacımız var

Türkiye'nin, İdlib'deki insani durumun Avrupa ülkeleri tarafından dikkate alınmaması üzerine uygulamaya geçtiği açık kapı politikası Almanya Başbakanı Merkel'i telaşlandırdı. Göçmenler sınır kapılarına dayanınca açıklama yapan Merkel, "Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
Angela Merkel, Almanya'da düzenlenen Uyum Zirvesi'ne katıldı.
Angela Merkel, Almanya'da düzenlenen Uyum Zirvesi'ne katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel şunları söyledi: "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var."

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