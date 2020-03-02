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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğimiz sınırlarımızın içinde ve dışında destansı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem de masada verilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale’de, Dumlupınar’da 7’den 70’e seferber olan Türk milletinin bugün aynı ruhla Tel-Abyad’da, Serakib’de ve İdlib’de devletin bekası için çetin bir mücadele verdiğini belirtti.

"Mehmetçiğimiz sınırlarımızın içinde ve dışında destansı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem de masada verilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullanan Oktay, şöyle devam etti:

  • "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatımız ile de sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve yaşanan insani dramın önüne geçeceğiz. Şehitler tepesi dün olduğu gibi bugün de kahraman yürekler ile doludur. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabır diliyorum."

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