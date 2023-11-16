Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı.
Ankara'da yer alan Çubuk Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalandığı iddia edilen asansör hakkında '3'üncü kattan eksi 1'inci kata düştü.' iddiaları dolaşıma sokuldu.
Ankara'da KYK yurdunun asansörü düştü iddialarına yalanlama: Güvenli bir şekilde referans kata indi
Ankara'da KYK yurdunun asansörü düştü iddialarına yalanlama: Güvenli bir şekilde referans kata indi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan,
"Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü"
iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır."
#Ankara
#KYK
#Asansör
33 dakika önce