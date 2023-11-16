|
Gündem

Ankara'da KYK yurdunun asansörü düştü iddialarına yalanlama: Güvenli bir şekilde referans kata indi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Yaralanan öğrenci bulunmamaktadır" denildi.

23:55 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı.

Ankara'da yer alan Çubuk Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalandığı iddia edilen asansör hakkında '3'üncü kattan eksi 1'inci kata düştü.' iddiaları dolaşıma sokuldu.

Ankara'da KYK yurdunun asansörü düştü iddialarına yalanlama: Güvenli bir şekilde referans kata indi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan,
"Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü"
iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır."


#Ankara
#KYK
#Asansör
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TYP Kasım ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?