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'Gazzeliler Türkiye'ye yerleştirilecek' yalanı: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'itibar etmeyin' diyerek duyurdu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Blinken'in iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır." denildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:51 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 22:54 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Fidan, dün ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, dün ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik katliam saldırıları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakan Fidan, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Blinken ise İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek,
"Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz."
dedi.

"'Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek' iddiası doğru değil"

Görüşme sonrasında sosyal medyada,
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek"
iddiaları ortaya atıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanlayarak,
"Blinken'in iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır."
açıklamasında bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiası doğru değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede, "sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi" gibi bir konu herhangi bir surette gündeme gelmemiş, sivillerin Gazze'den çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamıştır.

Türkiye ve ABD'den diplomatik kaynaklar, "görüşmede sivillerin korunması, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının sağlanması ve Gazze'de yaşayan insanların yerlerinden edilmesinin önlenmesinin" konuşulduğunu açıklamıştır.

Ayrıca Blinken'in iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."




#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#ABD
#Türkiye
#Gazze
#İsrail
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