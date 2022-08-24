Gündem Ankaradaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 347 kişi yakalandı
ANKARA

Ankara'daki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 347 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da 4-18 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ankaradaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 347 kişi yakalandı
Arşiv.

Denetimlerde, şüpheli görülen 554 bin 958 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen bin 347 kişi yakalandı, bunlardan 274'ü tutuklandı.

Uygulamalarda kontrol edilen 201 bin 785 otomobilden altısının çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 118 motosiklet ve 36 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 422 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 269 kaçak bandrolsüz sigara, 50 kurusıkı tabanca, 87 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1282 fişek, 31 belgesiz av tüfeği ile 56 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kayseri'de 21 yıl hapisle aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalandı
OYNAT 00:56
Kayseri'de 21 yıl hapisle aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan kişi, saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Silivri'de Kaymakamlık binasındaki iki polise bıçaklı saldırı
GÜNDEM
Silivri'de Kaymakamlık binasındaki iki polise bıçaklı saldırı
AKOM saat verip uyardı

AKOM saat verip uyardı

İstanbul'da sağanak ve dolu bekleniyor.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Yeni liste belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
6lı masada belirsizlik: Adayı yok vetosu çok

​Yeni güne de tarihi zirveyle başladı.

​İşte o liste

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.