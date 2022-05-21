Gündem Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti
KOCAELİ

Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Kocaeli’de annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek, burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti
Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı.

Talihsiz olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık bebeğini emziren anne, daha sonra oğlunu yanına yatırdı.

  • Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardınsan 3 aylık Ömer Asaf Kökçek’i ambulansa alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ömer Asaf hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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