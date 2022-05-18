ABD'de bebek maması kıtlığından sonra süt bankalarına talep arttı

Bebek maması kıtlığı ülke genelinde ebeveynleri ve çocukları etkilemeye devam ederken, donör anne sütüne ilgi duyulmakta ve bazıları bunu ek olarak başka bir seçenek olarak görmeye devam ediyor.

Kuzey Amerika İnsan Sütü Bankacılığı Birliği, özellikle Teksas, Illinois ve Kaliforniya'da donör sütü hakkında soru soran kişilerden "benzeri görülmemiş" sayıda çağrı aldığını söyledi.

DÜNYA ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor

Örgütün yönetici direktörü Lindsay Groff, "Bu krizin zirvesinde donör sütün keşfetmek için güvenli bir seçenek olup olmadığını merak eden ailelerden gelen talep ve sorularda kesinlikle bir artış görüyoruz." dedi. Groff, "Bu devam ettikçe, insanların bebekleri için güvenli alternatifler bulma konusunda umutsuz olduklarından, bu talebin artmaya devam edeceğinden şüpheleniyorum." diyerek sözlerine devam etti.

Yeni doğan uzmanı ve Sağlık Süt Bankası'nın genel müdürü Dr. Lisa Stellwagen, merkezin özellikle Mayıs ayında aramalarda bir artış gördüğünü söyledi. Stellwagen pazartesi günü yaptığı açıklamada, diğer insanlara yardım etmek için süt bağışlamak isteyen kadınların arttığını ve siparişlerin yalnızca geçen hafta "yüzde 10-20 daha" arttığını da sözlerine ekledi.

REKLAM

OYNAT 00:32 ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlandı. Bazı ebeveynler bebeklerini bulabildikleri marka mamalar ile beslemeye başladı ancak bu durum bebeklerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden oldu. New York'taki bir süpermarkette boş bebek maması reyonları durumun vahametini gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder