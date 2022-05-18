Dünya ABDde bebek maması kıtlığından sonra süt bankalarına talep arttı
AMERİKA

ABD'de bebek maması kıtlığından sonra süt bankalarına talep arttı

ABD'nin bazı eyaletlerinde bebek maması kıtlığı yaşanmaya devam ediyor. Kuzey Amerika İnsan Sütü Bankacılığı Birliği son zamanlarda ebeveynlerin anne sütüne çok fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyerek talep çağrılarının arttığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde bebek maması kıtlığından sonra süt bankalarına talep arttı
ABD'nin bazı eyaletlerinde yaşanan bebek maması kıtlığı nedeniyle ebeveynler süt bankalarından süt almaya başladı

Bebek maması kıtlığı ülke genelinde ebeveynleri ve çocukları etkilemeye devam ederken, donör anne sütüne ilgi duyulmakta ve bazıları bunu ek olarak başka bir seçenek olarak görmeye devam ediyor.

Kuzey Amerika İnsan Sütü Bankacılığı Birliği, özellikle Teksas, Illinois ve Kaliforniya'da donör sütü hakkında soru soran kişilerden "benzeri görülmemiş" sayıda çağrı aldığını söyledi.

ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor
DÜNYA
ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor
  • Örgütün yönetici direktörü Lindsay Groff, "Bu krizin zirvesinde donör sütün keşfetmek için güvenli bir seçenek olup olmadığını merak eden ailelerden gelen talep ve sorularda kesinlikle bir artış görüyoruz." dedi. Groff, "Bu devam ettikçe, insanların bebekleri için güvenli alternatifler bulma konusunda umutsuz olduklarından, bu talebin artmaya devam edeceğinden şüpheleniyorum." diyerek sözlerine devam etti.

Yeni doğan uzmanı ve Sağlık Süt Bankası'nın genel müdürü Dr. Lisa Stellwagen, merkezin özellikle Mayıs ayında aramalarda bir artış gördüğünü söyledi. Stellwagen pazartesi günü yaptığı açıklamada, diğer insanlara yardım etmek için süt bağışlamak isteyen kadınların arttığını ve siparişlerin yalnızca geçen hafta "yüzde 10-20 daha" arttığını da sözlerine ekledi.

ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı
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ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı
ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlandı. Bazı ebeveynler bebeklerini bulabildikleri marka mamalar ile beslemeye başladı ancak bu durum bebeklerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden oldu. New York'taki bir süpermarkette boş bebek maması reyonları durumun vahametini gözler önüne serdi.

  • Şu anda donör anne sütü için federal bir düzenleme yok. Bazıları, kar amacı gütmeyen süt bankaları ve aile üyeleri, arkadaşlar, topluluklar ve ebeveynlik grupları gibi gayri resmi kanallar aracılığıyla donör sütü elde etmeye çalışıyor ancak uzmanlar, insanların seçenekleri araştırırken son derece dikkatli olmaları gerektiğini ve buna karşı defalarca uyardıklarını söylüyor.
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