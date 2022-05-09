Dünya ABDde bebek maması kıtlığı yaşanıyor
AMERİKA

ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor

Bazı eyaletlerdeki stoklarda bebek maması eksikliği dikkat çekiyor. Soruna işaret eden konuyla ilgili yetkili, "Enflasyonla daha da karmaşık hale geldi" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde bebek maması kıtlığı yaşanıyor
Foto: Arşiv.

ABD'de aylardır ülke çapındaki dükkanlarda yeterli bebek maması stoklamakta zorluk yaşanıyor. Amerikalı üreticiler, tam kapasite üretim gerçekleştirdiklerini söylüyor, ancak mevcut talebi karşılama konusunda yetersiz kalınıyor.

Stoklarda bebek maması sorunu var

Ülkede bebek mamalarının stokta kalmama oranı, 2021'in ilk yarısında yüzde 2 ile yüzde 8 arasında değişiyordu.

  • Bu oran, Kasım 2021 ile 2022 arasında yüzde 31'e ve son olarak yüzde 40 düzeyine yükseldi.

Arz sıkıntısı yaşanıyor

Iowa, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Missouri, Teksas ve Tennessee eyaletlerinde bebek mamalarının yarısından fazlası, 24 Nisan'dan itibaren hafta boyunca satılarak tükendi.

  • CNN International'ın haberine göre, yedi eyalette nisan ayı başlarında bebek maması ürünlerinin yüzde 40-50'si stoklarda tükendi. Şimdi ise 26 eyalet, arz ile mücadele ediyor.

"Karmaşık hale geldi, sorun devam edecek"

Datasembly CEO'su Ben Reich, "Bu problem; tedarik zinciri sorunları, ürün geri çağırma ve tarihi enflasyonla daha da karmaşık hale geldi" dedi.

  • Karamsar bir tablo çizen Reich, "Ne yazık ki, benzeri görülmemiş miktarda oynaklık göz önüne alındığında, bebek mamasının pazardaki en çok etkilenen ürünlerden biri olmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
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