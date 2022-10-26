Gündem Annesinin ihmali minik Elifi hayattan kopardı Uyutulduğu minibüsün altında can verdi
ANKARA

Annesinin ihmali minik Elif'i hayattan kopardı: Uyutulduğu minibüsün altında can verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılan iki buçuk yaşındaki Elif Ekinci, babasının aracı hareket ettirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Annesinin ihmali minik Elifi hayattan kopardı: Uyutulduğu minibüsün altında can verdi
​Annesinin ihmali minik Elif'i hayattan kopardı.

Olay, öğle saatlerinde Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı’na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı.

Babası minibüsü hareket ettirince ezildi

Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

Skuterde biri bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
GÜNDEM
Skuterde biri bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığın cezası belli oldu
GÜNDEM
Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığın cezası belli oldu
Korkunç detaylar ortaya çıktı

Korkunç detaylar ortaya çıktı

​Ölen karısı için 'Hafifçe bir tokat attım' demişti.
Hayırlı olsun mesajıyla duyurdu

'Hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu

​Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran sosyal medya paylaşımı.
Kaftancıoğlundan Fincancının evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için

Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​Trafikte yeni dönem başlıyor.

​Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.