Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığın cezası belli oldu

Kayseri’de geçtiğimiz 8 Mart’ta Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana gelen olayda, pansiyonda çalışan E.G., çöpleri bırakmak için dışarı çıktı. Bu sırada eşinden ayrılan ve iddiaya göre ayrılık sebebi olarak kaynanasını suçlayan Y.T. de, okulun bahçesine geldi. Burada eski kaynanası E.G. ile tartışmaya başlayan Y.T., belindeki bıçak ile kadına saldırdı. E.G., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Y.T.’nin ise olayın ardından karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi. Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 yıl hapis cezası
Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu yargılanan Y.T. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan Y.T., eşiyle şu anda barıştığını, sinirlerine hakim olamayınca kayınvalidesini bıçakladığını söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.T.’ye ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Kayseri'de üzerinden 500 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.D'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı. Tut Kavşağı'nda yaya olarak dolaşan M.D ekiplerce yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bel bölgesinde poşetlere sarılı şekilde 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele bulundu.
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Pastırma, hemen hemen herkesin severek tükettiği ülkemize özgü bir lezzet. Bu çok büyük zahmetlerle ve ustalıkla yapılan ürünün aslında kendilerine ait olduğunu belirten iki ilimizden Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma tartışması uzun yıllara dayanıyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca; Kayseri pastırması, 25 Haziran 2002'de, Kastamonu pastırması ise 29 Mart 2021'de coğrafi işaretle tescillendiğini biliyoruz.
Bunun dışında Kayseri, pastırmanın tarihine bakıldığında çok eski dönemlerden beri kendi illerinde üretildiğini belirtirken, Kastamonulu yetkililer ise \"Biz Kayseri'ye bile pastırma gönderiyoruz. Kayseri'nin adı, Kastamonu pastırmasının tadı var.\" diyerek lezzetteki iddiasını ortaya koyuyor.
Kayserili ve Kastamonulu pastırma üreticileri arasında zaman zaman tatlı rekabet yaşanıyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca Kayseri pastırması, 25 Haziran 2002'de, Kastamonu pastırması da 29 Mart 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.
Kayseri ve Kastamonu, kurutulmuş etin en lezzetli hali olarak bilinen, coğrafi işaret tescilli pastırmasıyla da adını duyuruyor.
Kayseri pastırması, kente gelenlerin hem tattığı hem de yanlarında götürdüğü lezzetlerin başında geliyor. Çemeni, baharatı, kurutuluş şekli ve usta ellerde doğranışı ile Kayseri ile özdeşleşen pastırma, kentin ticari hayatında da önemli rol oynuyor.
Kayseri pastırması, Türk Patent ve Marka Kurumunca 25 Haziran 2002'de coğrafi işaretle tescillendi.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 1650'li yıllarda Kayseri'yi \"kimyonlu pastırma\" diyerek anlattığını söyledi.
Zamanla kentteki pastırma üretiminin yaygınlaştığını anlatan Bağlamış, büyükbaş hayvanın en kıymetli etiyle pastırmanın yapıldığını dile getirdi.
Tuzlanıp preslenip kurutulması için damlara asılan pastırmanın üzerine çemen sürülerek son halini aldığını belirten Bağlamış, şöyle konuştu:
\"Pastırmaya lezzetini veren 'Erciyes'in yeli' dediğimiz yeldir. Ustalık mahareti de Kayseri'de üstündür. Kayseri pastırması hem ülke genelinde hem de dünya genelinde rağbet görür. 1650 yılından bugüne kadar pastırmanın üretim yeri Kayseri'dir. Türkiye genelinde yüzde 40-50 civarında üretimimiz var. 'Reha' dediğimiz pastırmaya lezzetini veren baharatlarımız diğer illere göre farklı. Şu anda bölgesel üretim de yapıyoruz. Örneğin Ege Bölgesi'ne sarımsağı ve baharatı daha az ürünler, doğu bölgelerimize ise sarımsak ve baharatı baskın ürünler gönderiliyor. Pastırma, yüzyıllar boyunca da hem üretim kalitesiyle hem de damak tadıyla ülke ve dünya geneline hitap edecektir.\"
Pastırma ustası Şaban Akçakoyunlu ise pastırmanın kentteki tarihçesinin yüzyıllar öncesine dayandığına dikkati çekti.
Kayseri pastırmasının lezzetinin başka yerde bulunamayacağını savunan Akçakoyunlu, \"Pastırma denilince sadece Türkiye'de değil tüm dünyada akla Kayseri gelir. Birçok şehirde pastırma, sucuk yapılır, güzel yapılır, kötü yapılır, o tartışılır ama pastırmanın anavatanı, memleketi Kayseri'dir.\" diye konuştu.
Türk Patent ve Marka Kurumunca Kayseri pastırması, 25 Haziran 2002'de, Kastamonu pastırması da 29 Mart 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.
Kayseri ve Kastamonu, kurutulmuş etin en lezzetli hali olarak bilinen, coğrafi işaret tescilli pastırmasıyla da adını duyuruyor. Kayseri pastırması, kente gelenlerin hem tattığı hem de yanlarında götürdüğü lezzetlerin başında geliyor. Çemeni, baharatı, kurutuluş şekli ve usta ellerde doğranışı ile Kayseri ile özdeşleşen pastırma, kentin ticari hayatında da önemli rol oynuyor. Kayseri pastırması, Türk Patent ve Marka Kurumunca 25 Haziran 2002'de coğrafi işaretle tescillendi.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 1650'li yıllarda Kayseri'yi \"kimyonlu pastırma\" diyerek anlattığını söyledi.
Zamanla kentteki pastırma üretiminin yaygınlaştığını anlatan Bağlamış, büyükbaş hayvanın en kıymetli etiyle pastırmanın yapıldığını dile getirdi.
Tuzlanıp preslenip kurutulması için damlara asılan pastırmanın üzerine çemen sürülerek son halini aldığını belirten Bağlamış, şöyle konuştu:
\"Pastırmaya lezzetini veren 'Erciyes'in yeli' dediğimiz yeldir. Ustalık mahareti de Kayseri'de üstündür. Kayseri pastırması hem ülke genelinde hem de dünya genelinde rağbet görür. 1650 yılından bugüne kadar pastırmanın üretim yeri Kayseri'dir. Türkiye genelinde yüzde 40-50 civarında üretimimiz var. 'Reha' dediğimiz pastırmaya lezzetini veren baharatlarımız diğer illere göre farklı. Şu anda bölgesel üretim de yapıyoruz. Örneğin Ege Bölgesi'ne sarımsağı ve baharatı daha az ürünler, doğu bölgelerimize ise sarımsak ve baharatı baskın ürünler gönderiliyor. Pastırma, yüzyıllar boyunca da hem üretim kalitesiyle hem de damak tadıyla ülke ve dünya geneline hitap edecektir.\"
Pastırma ustası Şaban Akçakoyunlu ise pastırmanın kentteki tarihçesinin yüzyıllar öncesine dayandığına dikkati çekti.
Kayseri pastırmasının lezzetinin başka yerde bulunamayacağını savunan Akçakoyunlu, \"Pastırma denilince sadece Türkiye'de değil tüm dünyada akla Kayseri gelir. Birçok şehirde pastırma, sucuk yapılır, güzel yapılır, kötü yapılır, o tartışılır ama pastırmanın anavatanı, memleketi Kayseri'dir.\" diye konuştu.
Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma tartışması sürüyor
Kayseri ve Kastamonu illerinin konu ile ilgili temsilcileri, Türkiye'nin aranan lezzetlerinden pastırmanın ana vatanı oldukları konusunda iddialarını bir bir sıraladı.