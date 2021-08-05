Gündem Manavgatta ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
ANTALYA

Manavgat'ta ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, küle dönen ormanlık alanda ağaç kovuğuna giren kaplumbağa, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından fark ettikleri kamplumbağayı çıkarıp, su içirdi. Yapılan kontrolde yangından etkilenmediği belirlenen kaplumbağa, güvenli bölgeye götürülerek, doğaya bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber: Manavgatta ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarının büyük bölümü söndürülürken, devam eden yangınları söndürme çalışmaları da sürdürülüyor.

Yerleşim yerlerini ve insan canını tehdit eden yangınlar, ormanlarda yaşayan binlerce hayvanı da olumsuz etkiledi. Manavgat'ta alevler arasında kalan kaplumbağa, ağaç kovuğuna girerek, yara almadan kurtuldu.

Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi.
DHA
Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sırasında ağaç kovuğundaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi. Görevlilerin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın alevler ve dumandan etkilenmediği belirlendi.

DHA

Ekipler, tamamen küle dönen alanda mucize eseri kurtulan kaplumbağayı güvenli alana götürüp, doğaya bıraktı.

Manavgat'ta 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu
GÜNDEM
Manavgat'ta 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

Alevlerden kaçan kelebek vatandaşın eline döktüğü sudan içti
OYNAT 00:35
Alevlerden kaçan kelebek vatandaşın eline döktüğü sudan içti
Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken Manavgat'ta kaydedilen bir görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.Görüntüde alevlerden kaçan bir kelebeğin, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın eline döktüğü suyu kana kana içtiği görülüyor.

Manavgat'ta orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti
FOTOĞRAF 15
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.​
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İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor.
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Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü.
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Orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti.
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Manavgat'ta orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti.


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