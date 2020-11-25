Polisler 250 saatlik görüntü izledi: Antalya'da 3 günde 13 iş yeri soyan zanlılar sonunda yakayı ele verdi

Antalya Manavgat'ta geçen ay 3 günde yaşanan hırsızlık olaylarında, restoran ve kafelerden para ve bahşiş kutuları çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye aldı.

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Toplam 250 saatlik görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat olduğunu tespit etti.

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından 23 Kasım Pazartesi günü yakalanan şüphelilerin üzerinden, çaldıkları bahşiş kutularından alındığı değerlendirilen 400 lirası madeni para olmak üzere bin 300 lira ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinde 11, 14 ve 19 Ekim günlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi, Manavgat ilçe merkezi ile Kumköy Turizm Bölgesi'nde 13 ayrı restoran ve kafeteryadan bahşiş kutularını çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, her olayda farklı motosiklet kullandıklarını ve maske taktıklarını söyleyerek, bazı iş yerlerine uyuşturucu ve alkolün etkisi altında girdiklerini öne sürdü. Yapılan incelemede şüphelilerden Alperen Oğuzhan Büyüköğer'in 23, Hanifi Polat'ın ise 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

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Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.