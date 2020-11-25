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Antalya haberleri: 3 günde 13 iş yeri soydular

Polisler 250 saatlik görüntü izledi: Antalya'da 3 günde 13 iş yeri soyan zanlılar sonunda yakayı ele verdi

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde 3 günde 13 ayrı restoran ve kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat, polis tarafından yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerden Alperen Oğuzhan Büyüköğer'in 23, Hanifi Polat'ın ise 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya Manavgat'ta geçen ay 3 günde yaşanan hırsızlık olaylarında, restoran ve kafelerden para ve bahşiş kutuları çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye aldı.

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Toplam 250 saatlik görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat olduğunu tespit etti.

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından 23 Kasım Pazartesi günü yakalanan şüphelilerin üzerinden, çaldıkları bahşiş kutularından alındığı değerlendirilen 400 lirası madeni para olmak üzere bin 300 lira ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinde 11, 14 ve 19 Ekim günlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi, Manavgat ilçe merkezi ile Kumköy Turizm Bölgesi'nde 13 ayrı restoran ve kafeteryadan bahşiş kutularını çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, her olayda farklı motosiklet kullandıklarını ve maske taktıklarını söyleyerek, bazı iş yerlerine uyuşturucu ve alkolün etkisi altında girdiklerini öne sürdü. Yapılan incelemede şüphelilerden Alperen Oğuzhan Büyüköğer'in 23, Hanifi Polat'ın ise 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
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Ataşehir'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.
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Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti.
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Yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.
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Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.
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Öte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.
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Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
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Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı.
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Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
İstanbul Ataşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 115 kişiye toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken kafede yakalanan kişi ambulansla karantina yurduna götürüldü.


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