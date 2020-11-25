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Gündem Eğirdir Gölünde kaçak avcılık denetimi 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu
İSPARTA

Isparta haberleri: Eğirdir Gölü’nde 570 adet kaçak kerevit pinterine el konuldu

Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi: 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu

İç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü Barla-Boyalı açıklarında tespit edilen toplam 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.
Sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, Barla-Boyalı açıklarında tespit edilen 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu ve içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edildi.

Kaçak avcılara 18 bin 600 lira para cezası
GÜNDEM
Kaçak avcılara 18 bin 600 lira para cezası

Pinterine çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kerevit popülâsyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Kaçak ava gidip mahsur kalanları jandarma kurtardı: Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira cezası kesildi
FOTOĞRAF 7
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü’nde meydan geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler Uluabat Gölü’nden gelen silah sesleri üzerine harekete geçti. Arıburnu mevkiine gelen ekipler sazlık alanda iki adet kayık ve kamışlarla gizlenmiş güme tespit etti. Detaylı inceleme yapan ekipler bölgede kimsenin olmadığını fark etti.
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Kayık içerisinde yapılan aramalarda ise, 4 adet tüfek, 116 adet av fişeği, mühre olarak kullanılması yasak olan 6 adet yeşilbaş canlı ördek, 1 adet ölü yeşilbaş ördek, 1 adet avcı boy çizmesi, 4 adet plastik manke, 7 adet metal çubuk ve 2 adet tahta çubuk ele geçirdi.
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Bu sırada (37) I.Ş. ve (39) K.C. isimli iki kişi tekneyle göle açıldıklarını ve gölün ortasında mahsur kaldırdıklarını bildirerek ihbarda bulundu. Harekete geçen Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri mahsur kalan iki kişiye kısa sürede ulaşarak kurtarmayı başardı.
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I.Ş. ve K.C.’nin alınan ifadesinde ise, seyir görevi yapan Jandarma Bot Timlerini görünce kullandıkları kayık ve av malzemelerini sazlık alanda kamışlarla saklayarak başka bir kayıkla göle açıldıklarını, akıntının etkisiyle yönlerini kaybedince mahsur kaldıklarını ve yardım istediklerini söylediler. Sazlıkların arasında gizlenen avcılar ördek ve diğer av malzemelerinin kendilerine ait olduklarını bildirdiler.
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Bunun üzerine ifadeleri alınan iki kişiye, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ayrı ayrı 5 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira idari para cezası işlem uyguladı.
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Diğer yandan ele geçirilen malzemeler ise yine Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaçak ava gidip mahsur kalanları jandarma kurtardı: Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira cezası kesildi
Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan avcılar gölde mahsur kalınca jandarmadan yardım istediler. Operasyonla hem kurtarılan hem gözaltına alınan 2 kaçak avcı ile birlikte avlanması yasak çok sayıda yeşilbaşlı ördek ve av malzemesi ele geçirildi. Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira para cezası kesildi.


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