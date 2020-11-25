Isparta haberleri: Eğirdir Gölü’nde 570 adet kaçak kerevit pinterine el konuldu
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi: 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu
İç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü Barla-Boyalı açıklarında tespit edilen toplam 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, Barla-Boyalı açıklarında tespit edilen 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu ve içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edildi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kerevit popülâsyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.