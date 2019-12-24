Ceviz ağacı dikerken meteorit buldu: Bilimsel çalışmalar için önem arz ediyor

Bahçesinde çalışırken gördüğü bir taşın meteorit olabileceğini düşünen Güngör, 1100 gram ağırlığındaki taşın bir parçasını incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. Güngör, konuya ilişkin konuşmaktan kaçındı.

FOTOĞRAF 12 İzmir’in çöpünün depolandığı Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı dağı eteklerinde, toprak zeminde oluşan çatlaklar, vatandaşları korkuttu. Bölgede hayvancılık yapanların yanı sıra Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinin sakinlerini de tedirgin eden çatlaklar, yer yer yarım metreyi buldu. 20 yıldır bölgede yaşayan ve daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyleyen vatandaşlardan Zülfinaz Günay (39), Bir gece kalktık baktık ki çatlaklar oluşmuş. Hayvanlarımız sürekli zarar görüyor. Korkuyoruz. Bizim bir koyunumuz doğurmuştu. Kuzusunu uzun süre aradık, en sonunda oluşan çatlağın içerisinde bulduk. Biz buradaki sorunun çözülmesini istiyoruz. Gerçekten bu durum bizi korkutuyor. Hem biz hem de hayvanlarımız büyük risk altındayız dedi. Bölgede yaşayan Mustafa Köseler (59) de insanların güvenliğinin Harmandalı’da bulunan çöp nedeniyle tehdit altında olduğunu savunarak, Buradaki çöpün yaptığı basınçtan dolayı, bölgede çatlaklar oluştu. Bu da bizi tehdit ediyor. Korkuyoruz. Bu çöpün kaydığını düşünsenize, kim korkmaz dedi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar da, uzun süredir Harmandalı’da çöp sorunu ile uğraştıklarını, şimdi de oluşan çatlaklardan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Muhtar Kazar, dilekçelerine yanıt alamadıklarını belirterek, şöyle dedi: Biz iki ay önce buraya geldiğimizde çatlakların olduğunu fark ettik. Buradaki durumun araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduk. Buradaki çatlaklar fay mı, gazdan dolayı mı, heyelan mı bilmiyoruz. Bunun araştırılmasını istedik. Yaşanan bu sorun bölgenin kaderi olmamalı. Yetkililerden çare bulmalarını istiyoruz. Lütfen gelin, burada inceleme yapın. Ne olduğunu araştırın. Defalarca belediye başkanlarına dilekçe vermemize rağmen, bunlara karşılık alamadık. Bu sorun, burada yaşayan vatandaşların kaderi değil. Ben uzun süredir burada muhtarlık yapıyorum. Daha önce böyle yarıklar, çatlaklar yoktu. İki ay önce fark ettik ve durumu hemen yetkililere bildirdik. Ama gelen giden yok, bize burayla ilgili rapor veren de yok. Acilen sorunun neden kaynaklandığının bulunmasını istiyoruz. Birilerinin can ve mal güvenliği tehlikeye düşmeden, bu felaketin önüne geçilmesini istiyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer ise inceleme yapmadan net bir şey söyleyemeyeceğini ancak bölgenin kayalık zemin olduğunu, kayalık zeminlerin sağlamlığı nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaratmayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Öziçer, Katı atık bertaraf tesisisin bulunduğu bölge burası. Adı üstünde katı atık. Herhangi bir riski yok. Gaz sıkışması gibi bir durumun yaşanabileceğine de ihtimal vermiyorum. Kayalık zeminlerde bu tür durumlarla pek karşılaşılmaz. Ama net bir şey söylemek için bölgede inceleme yapmak gerekiyor dedi. İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti: Her geçen gün biraz daha belirginleşiyor İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayanlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Zemindeki çatlakların her geçen gün biraz daha belirginleştiğini öne süren bölge sakinleri, korktuklarını dile getirerek, olayın bir an önce araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. BiP'te paylaş

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Söz konusu taş, daha önce Antarktika'da meteorit arama çalışmalarına da katılan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Dr. Mehmet Yeşiltaş'a ulaştırıldı. Numune üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda taşın meteorit olduğu tespit edildi.

Numune üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda taşın meteorit olduğu tespit edildi.

2008'de patlama sesini duymuştu

Dr. Öğretim Üyesi Yeşiltaş, yaptığı açıklamada, Güngör'ün 2008 yılında aynı arazide çalışırken patlama sesine benzer bir ses duyduğunu ve bunun bir meteor olduğunu düşündüğünü aktardı.

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Güngör'ün bu zamana kadar belli aralıklarla o bölgede yaptığı aramalarda herhangi bir meteorit bulamadığını belirten Yeşiltaş, "Mehmet Güngör, 20 Kasım'da bahçesinde, aynı bölgede ceviz ağacı dikmek için toprağı kazarken üzeri kısmen toprakla kaplı bir taş görmüş ve bu taşın etrafındaki diğer taşlardan farklı olduğunu anlayarak evine götürmüş." dedi.

Yeşiltaş, Güngör'ün 11 yıl sonra da olsa meteoriti bulmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve söz konusu taşı incelenmesi için komşusu Erdal Karakehya aracılığıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdiğini bildirdi.

Güneş Sistemi'ne dair bilgilere ışık tutacak

Yeşiltaş, Doç. Dr. Namık Aysal ve doktora öğrencisi Ersin Kaygısız ile yaptıkları ilk incelemelerde, Kaş'ta bulunan meteoritin kimyasal içeriğinin kristal yapıda olduğunu, yeniden kristalleşmenin gözlendiğini ve içinde çok az sayıda da olsa Güneş Sistemi'nin ilk katı objelerinden biri olan kondrülleri barındırdığının belirlendiğini ifade etti.

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Meteorit uzun süre doğada kaldığı için içindeki metal yapıların oldukça paslandığını belirten Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Bulunan numunenin laboratuvar incelemeleri sonucunda 'sıradan kondritler' tipi meteorit olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerin sonuçları ve meteorit hakkındaki detaylar, Uluslararası Meteorit Veritabanı'na gönderilerek kayıt başvurusu yapıldı. Kaş'ta bulunan meteoritin de aralarında olduğu 'sıradan kondritler' grubu meteoritler, uzayda ekstrem değişikliklere uğramadığından dolayı içinde barındırdığı kimyasal yapılar sayesinde Güneş Sistemi hakkında çeşitli bilgiler edinmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle Kaş'ta bulunan meteorit bilimsel çalışmalar için önem arz ediyor. Bu meteorit üzerinde daha detaylı incelemeler ve araştırmalar ise devam ediyor."

Meteoritlere ilgi arttı

Yeşiltaş, halk arasında meteoritlere yönelik ilginin arttığına dikkati çekerek, Türk Meteorit Çalışma Grubu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meteorit Araştırma Laboratuvarı'nın bilimsel aktiviteleri ve çalışmalarının Türkiye'de meteoritlere olan ilginin ve farkındalığın artmasını sağladığını söyledi.

Türkiye'de ilk defa bu yıl düzenlenen Meteorit Araştırmaları Çalıştayı ile meteorit araştırmacılarının bir araya geldiğini ve yapılan çalışmaların paylaşıldığını ifade eden Yeşiltaş, "2020 yılında düzenlenecek 2. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı'nda ise ücretsiz olarak katılımcılara laboratuvarda deneysel eğitim verilecek. Meteoritler alanında ülkemizde yapılan araştırmaların daha da artırılmasını hedefliyoruz." dedi.