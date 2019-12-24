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SİNOP

Sinop haberleri: Erik ağacı aralık ayında meyve verdi

Erik ağacı aralık ayında meyve verdi: Yaşananlar hem şaşırtıcı hem de endişe verici

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde yaşayan Celal Kurt’a ait evin bahçesindeki erik ağacı, aralık ayında meyve verdi. Kurt, "Sıcak havalar ve küresel ısınma, mevsimler de farklılık göstermeye başladı, neredeyse dört mevsimi göremeyeceğiz. Yaşananlar hem şaşırtıcı hem de endişe verici" dedi.

Haber Merkezi İHA
Erik ağacı, aralık ayında meyve verdi.
Erik ağacı, aralık ayında meyve verdi.

Celal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın ilk önce çiçek açmasıyla şaşırdığını ancak çiçeklerin dökülmesini beklerken meyve vermesiyle şaşkınlığının iki kat arttığını ifade etti.

Erik ağacı, aralık ayında meyve verdi.

'Endişe edici'

Kurt, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Erik ağacının ilk çiçek açtığını gördüğümde şaşırmıştım ama meyve vereceğini hiç tahmin etmemiştim. Bir anda meyve verdiğini gördüğümde çok şaşırdım."

Daha önce de vişne ağacının erken çiçek açtığına tanık olduğunu ifade eden Kurt, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sıcak havalar ve küresel ısınma, mevsimler de farklılık göstermeye başladı, neredeyse dört mevsimi göremeyeceğiz. Yaşananlar hem şaşırtıcı hem de endişe verici."
Ağaçta erik.
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