Sinop haberleri: Erik ağacı aralık ayında meyve verdi Erik ağacı aralık ayında meyve verdi: Yaşananlar hem şaşırtıcı hem de endişe verici Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde yaşayan Celal Kurt’a ait evin bahçesindeki erik ağacı, aralık ayında meyve verdi. Kurt, "Sıcak havalar ve küresel ısınma, mevsimler de farklılık göstermeye başladı, neredeyse dört mevsimi göremeyeceğiz. Yaşananlar hem şaşırtıcı hem de endişe verici" dedi.

Haber Merkezi 24 Aralık 2019, 11:24 Son Güncelleme: 24 Aralık 2019, 11:25 İHA