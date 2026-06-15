Bakan Kurum sosyal medya hesabından paylaştı: TOKİ'den 317 aile ev sahibi oldu

“Devletimiz evleri temelden tavana kadar perde betonla yapmış. Yani hiç tuğla kullanmamış neredeyse. O kadar sağlam bir bina ki, televizyonumuzu taktık, perde betonu olmasından sebep, gelen usta arkadaş duvarı delemedi. TOKİ’nin mesela kendi ilimizde gördüm, seçtikleri alan deniz kenarında. Havlunu omzuna atıp direkt denize gidebileceğin 5 dakikalık bir alanda. Sabah kahvaltısında balkonda oturup bir deniz havasını ve manzarasını seyretmek insanın içine ayrı bir ferahlık veriyor. Site içinde torunlarımızın, çocuklarımızın oynayabileceği üç tane park var”