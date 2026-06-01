Ayancık’ta heyelan: Köy yolu trafiğe kapatıldı

23:281/06/2026, Pazartesi
IHA
Sinop’un Ayancık ilçesinde Çamurca yolu güzergâhında meydana gelen heyelan nedeniyle yol, tedbir amaçlı olarak geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, yol güzergâhındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri nedeniyle bölgede güvenlik riski oluştu. Muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla AFAD ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı.


Ekiplerin sahadaki inceleme ve güvenlik çalışmaları sürerken, yolun riskin tamamen ortadan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.


Yetkililer, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.


