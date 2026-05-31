Sinop’ta lüks yat su alarak yan yattı: 6 mürettebat kurtarıldı

Sinop İskelesi’nin arka kısmında bağlı bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre içerisinde iskele kenarında yan yatan yatı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.