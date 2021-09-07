Gündem Arkadaşından damada 11 bin TLlik telefon takısı
ANTALYA

Arkadaşından damada 11 bin TL'lik telefon takısı

Antalya'da İbrahim Kılıç (27), arkadaşı Furkan Topçu'ya düğün hediyesi olarak 11 bin TL'lik telefon taktı.

Haber Merkezi DHA
Antalyada arkadaşına takı olarak 11 bin TLlik telefon hediye etti
İlginç takıyı takan İbrahim Kılıç, “Düğün öncesinde kendisiyle konuştuğumda böyle bir telefona ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de ona bir jest yapmak istedim." diye konuştu.

Antalya'da telefon alım satımı üzerine iş yeri bulunan İbrahim Kılıç, Kumluca ilçesinde yaşayan arkadaşı Furkan ve Büşra Topçu çiftinin gerçekleştirilen düğününe katıldı.

DHA

11 BİN TL'LİK TELEFONU TAKI OLARAK TAKTI

Kılıç, takı töreninde 4 yıllık arkadaşı Furkan Topçu'ya, kutusu henüz açılmamış ve değeri 11 bin TL'yi bulan cep telefonu taktı. Kırmızı kurdeleye bağladığı cep telefonunu Furkan Topçu'ya taktığı esnada düğüne katılan diğer davetliler şaşkınlık yaşadı. İbrahim Kılıç'ın cep telefonunu damada taktığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DHA

'HEYECANDAN KONUŞAMADI'

Telefonu taktığı sırada damadın çok şaşırdığını ifade eden İbrahim Kılıç, “Düğün öncesinde kendisiyle konuştuğumda böyle bir telefona ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de ona bir jest yapmak istedim. Düğüne gittiğimde kendisine bu telefonu takı diye taktım. Bu telefonu almak gibi bir hayali vardı. Telefonu taktığımda şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Diğer konuklar da şaşırdı. Furkan çok mutlu oldu. Heyecandan zaten konuşamadı. Sonra konuştuğumuzda bana teşekkür etti" dedi. Kılıç, telefonun son çıkan modellerden olduğunu ve değerinin 11 bin TL olduğunu kaydetti.

40 metrelik düğün takısı
OYNAT 00:00
40 metrelik düğün takısı
Kastamonu'da bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 40 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi.

'ÇEYREK ALTIN BEKLİYORDUM, TELEFON ÇIKTI'

İbrahim Kılıç ile telefonda görüntülü konuşan Furkan Topçu, “Düğünümde böyle bir şey beklemiyordum, görünce şok oldum. Bu durum zaten İbrahim'e yakışırdı. Böyle bir durumu beklemiyordum. Ben bir çeyrek altın takar diye düşünmüştüm ama telefon çıktı" dedi.

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