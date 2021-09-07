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ANKARA

Yeni evli çifte servet değerinde takı: 2 milyon lira ve 4 kilo altın

Ankara’da 20. ve 21. Dönem Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 23. Dönem Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya’nın nikah töreninde, çifte 2 milyon lira nakit paranın yanı sıra 4 kilo altın takıldı.

Haber Merkezi İHA
Yeni evli çifte servet değerinde takı: 2 milyon lira ve 4 kilo altın
Genç çifte 2 milyon lira nakit paranın yanı sıra 4 kilo altın takıldı.

Ankara’da 20. ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 20. ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi ve 23. Dönem AK Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya için nikah töreni düzenlendi.

DÜĞÜNE BİN 500 KİŞİ KATILDI

Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele geldi. Bin 500 davetlinin bulunduğu törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan, eski İçişleri bakanı Efkan Ala ve Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gibi birçok siyasi isim de katıldı. Merve ve Emin çifti, nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un sorusuna “evet” diyerek dünyaevine girdi.

40 metrelik düğün takısı
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40 metrelik düğün takısı
Kastamonu'da bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 40 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi.

25'İ AŞKIN SİYASETÇİ ŞAHİT OLDU

Çiftin evliliğine, düğüne davet edilmiş 25’i aşkın siyasetçi tek tek şahit oldu. Altınok tarafından nikahları kıyılan çifte aile cüzdanını, uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış eski Meclis Başkanı Köksal Toptan takdim etti.

GELİN TAKILARI TAŞIMAKTA ZORLANDI

Takı merasiminde davetliler, teker teker yeni evli çifte para ve altın taktı. Pandemi önlemleri dolayısıyla bir sandığa zarf koyarak atılan paraların yanı sıra geline çok sayıda altın kolye, beşi bir yerde ve bilezik takıldı. Gün sonunda Ertoşi Aşireti’nin önden gelen ismi Hamit Bayram’ın oğlu Emin Bayram’a 2 milyon lira nakit para, geline ise 4 kilo altın takıldı.

50 metrelik düğün takısı görenleri şaşkına çevirdi
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50 metrelik düğün takısı görenleri şaşkına çevirdi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 50 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi. Toplanan paraları düğün sahipleri çöp torbalarına doldurdu.


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