|
Gündem

Antalya'da askere hazırlanan gencin acı sonu

Haziran ayında askere gidecek olan Mustafa Yaldız, motosikletiyle park halindeki servis aracına çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

16:33 - 20/03/2024 Çarşamba
Diğer
Mustafa Yaldız
Mustafa Yaldız

Antalya'nın Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Hurdacılar Caddesi'nde Mustafa Yaldız yönetimindeki motosiklet, park halindeki servis aracına çarptı.


Sabah saat 09.00 sularında yaşanan olayda çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Gelen ekipler, haziran ayında askere gideceği öğrenilen Mustafa Yaldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Babası gözyaşlarına boğuldu


Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın tekstil işiyle uğraşan babası Yasin Yaldız, ayakta durmakta güçlük çekti. Bir bacağı kırık koltuk değnekli bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin sarılarak sakinleştirdiği kişi, diğer yakınlarının yanına götürüldü.


Yapılan incelemenin ardından Mustafa Yaldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Soruşturma başladı


Bu arada, servis aracının arka kısmının çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metre göçtüğü görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.




#Antalya
#kaza
#motosiklet
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye deprem konutları AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi