Antalya'da ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon 610 bin TL

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak ilaç bulunduğu ve buradan piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.

İHA

GÜNDEM İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi

İhbarı değerlendiren ekipler tarafından söz konusu depoda KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile eş zamanlı olarak yapılan arama neticesinde piyasa değeri bir milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet çeşitli markalarda kaçak ilaç ele geçirildi.

İHA

Olay ile ilgili gözaltına alınan M.B VE N.E., isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÜNDEM İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İHA



