Gündem Antalyada ele geçirildi Piyasa değeri bir milyon 610 bin TL
ANTALYA

Antalya'da ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon 610 bin TL

Antalya'da bir depoda piyasaya sürülmek üzere kaçak ilaç bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bahse konu depoya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri bir milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Antalyada ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon 610 bin TL - Antalya haberleri
7 bin 482 adet çeşitli markalarda kaçak ilaç ele geçirildi. ​

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak ilaç bulunduğu ve buradan piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.

İHA

İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi

İhbarı değerlendiren ekipler tarafından söz konusu depoda KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile eş zamanlı olarak yapılan arama neticesinde piyasa değeri bir milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet çeşitli markalarda kaçak ilaç ele geçirildi.

İHA

Olay ile ilgili gözaltına alınan M.B VE N.E., isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İHA


Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.