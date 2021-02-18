Gündem İstanbulda sahte ilaç operasyonu 72 bin ürün ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İstanbul'a bağlı Eyüpsultan ilçesinde bir iş yerinde sahte ilaç ve bozuk gıda depolandığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri, 72 binin üzerinde ürün ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan’daki bir iş yerinde “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma” suçu kapsamında ürün depolandığı bilgisine ulaştı.

72 binin üzerinde ürün ele geçirildi

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu depoya dün baskın yapan polis, içeride 17 bin 400 adet hap, 23 bin 400 adet tablet, 11 bin 390 adet jel, 18 bin 60 adet bal, 768 adet macun, bin 440 adet çikolata, 4 bin tane etiket olmak üzere toplamda 72 bin 458 sahte, kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ve gıdadan oluşan ürün ele geçirdi.

Bir kişi gözaltına alındı

Operasyonda bir şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlı hakkında “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma” suçundan işlem yapıldığı ve bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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