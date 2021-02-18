Gündem FETÖnün hücre evine operasyon
İSTANBUL

​FETÖ’nün hücre evine operasyon

FETÖ’nün hücre evine operasyon

İstanbul’da, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet evi” denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet evi” denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 firari örgüt üyesi yakalandı
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 firari örgüt üyesi yakalandı
  • İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerdeki 29 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 30’unu yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 avro, 6 bin 950 lira ile 3 adet F serili 1 dolar ve 2 örgütsel kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Hepsinin FETÖ kaydı var
GÜNDEM
Hepsinin FETÖ kaydı var
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Kara veda

Kara veda

Cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor.
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Küresel borçlar
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Normalleşme Mart’ta başlıyor
Gündem

Normalleşme Mart’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Kovid-19 normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre iller önce risk seviyesine göre 4 gruba ayrılacak. Düşük riskli illerde Mart başından itibaren kısıtlamalar gevşetilecek. İller vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 grupta sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi bu sınıflandırmaya göre yürütülecek. Hafta sonu dahil sokağa çıkma kısıtlamaları, illerin risk durumuna göre Mart başından itibaren kademeli şekilde kaldırılacak. Esnafı rahatlatacak adımlar için de düğmeye basıldı. Restoran, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin normalleşme yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Eğitimde ise vaka sayısına göre il il değerlendirme yapılıp, düşük riskli illerde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.
Regaip Kandili mübarek olsun
Hayat

Regaip Kandili mübarek olsun

Bu gece, “üç ayların” habercisi Regaip Kandili. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu “rahmet ve bereket gecesi”, İslâm âleminde kandiller zincirinin ilk halkası olarak, heyecan ve huşu ile kutlanıyor. Diyanet de gece dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.
ABD MBS’yi siliyor mu?
Dünya

ABD MBS’yi siliyor mu?

Washington, Suudi Arabistan’ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman’i siliyor. Beyaz Saray, Joe Biden’ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan’daki mevkidaşı Kral Selman’dır” dedi. Trump, Kral’ı bypass edip oğlu MBS’yi muhatap alıyordu.

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