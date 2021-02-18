​FETÖ’nün hücre evine operasyon

İstanbul’da, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet evi” denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
- İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerdeki 29 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 30’unu yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 avro, 6 bin 950 lira ile 3 adet F serili 1 dolar ve 2 örgütsel kitap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.