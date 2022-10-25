Antalya'da helikopter ve dron destekli denetimlerde 985 sürücüye ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ev kiralarında fırsatçılar kiracılarımıza zulmetti. Yüksek fiyatlar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken, eşzamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık.' diye konuştu.

