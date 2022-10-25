Gündem Antalyada helikopter ve dron destekli denetimlerde 985 sürücüye ceza kesildi
ANTALYA

Antalya'da helikopter ve dron destekli denetimlerde 985 sürücüye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolu üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ihlali ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi AA
Antalyada helikopter ve dron destekli denetimlerde 985 sürücüye ceza kesildi
Arşiv.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini etkin şekilde devam etmesi için karadan ve havadan helikopter ile dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Sürücülere para cezası kesildi

Denetimler sonucunda helikopter ve dron denetiminde 376 sürücüye, ışıklı donanımlar denetimi kapsamında denetlenen bin 188 araçtan 60 sürücüye, radarla hız denetimi kapsamında denetlenen 549 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yaşam tüneli eğitimi kapsamında toplam 334 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik cezası kararı geldi. Trafikte ceza kesme yetkisine sahip olan fahri müfettişlerin yazdığı ceza delilsizlik nedeniyle iptal edildi.
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Fahri trafik müfettişince emniyet şeridinin haksız kullanımı iddiasıyla düzenlenen ceza tutanağı, ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
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Sulh Ceza Hakimliği, emniyet şeridinin ihlal edildiğine dair fotoğraf ve video delili sunulması gerektiğine dikkat çekti.
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Kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik ceza yazma yetkisine sahip fahri müfettişler, karşılaştıkları ihlallerle ilgili sürücülere sürpriz ceza gönderebiliyor.
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Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'ne bağlı bir müfettiş, 2918 Sayılı Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücülerin trafik kazası, arıza, acil yardım, kurtarma, karla mücadele, kaza incelemesi genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini kullanmaları' maddesinin ihlali gerekçesiyle bir sürücüye idari parası düzelendi.
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Cezaya sürücü, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazda Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'nce düzenlenen ceza tutanağının Kabahatler Kanunu'nun 25. ve 288-b maddesine aykırı tanzim edildiği öne sürüldü.
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Sulh Ceza Hakimliği, yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 288-b maddesi gereğince kaldırılmasına hükmetti.
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Hakimlik kararında, \"Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir\" denildi.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik cezası kararı geldi. Trafikte ceza kesme yetkisine sahip olan fahri müfettişlerin yazdığı ceza delilsizlik nedeniyle iptal edildi.
Trafik cezası iptal edildi: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
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Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan \"Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir.\" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.
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Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.
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GEREKÇE AÇIKLANDI

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.
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Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
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\"Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır.
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Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır.
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Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır.\"
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Trafik cezası iptal edildi: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsilini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

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